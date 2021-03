Controlli Nas tra i cimiteri, nel bresciano 3 mila euro di multa per un registro

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 19 marzo i carabinieri dei Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) sono stati impegnati in una serie di controlli per verificare la regolarità di camere mortuarie e cimiteri in tutta Italia.

Nell’ambito di queste verifiche, anche la nostra provincia di Brescia è stata interessata con nove controlli nell’arco di una settimana. Rispetto ad altri territori dove sono scattate denunce penali, qui è stata contestata solo una sanzione amministrativa di 3 mila euro ai danni di un cimitero perché mancava il registro.