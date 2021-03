Rogo in una cantina di un condominio di Cologne, nessun ferito

(red.) Nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 marzo, alle 16 circa, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sono state inviate a Cologne, per un incendio di una cantina in uno stabile di tre piani con sei appartamenti, di cui 5 abitati. Non si registrano danni a persone. Lunga la fase di bonifica.