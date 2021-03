Manerba, inciampa e parte un colpo mentre pulisce la pistola: muore a 59 anni

(red.) L’altra mattina, domenica 14 marzo, una donna di 59 anni ha perso la vita a Manerba del Garda, nel bresciano, dopo essere rimasta vittima di un incidente assurdo avvenuto nella sua casa di Gardoncino, frazione del paese. Luisella Gaia, questo il nome della donna, stava usando la propria pistola regolarmente detenuta e probabilmente per pulirla. Ma a un certo punto sarebbe inciampata e dall’arma è partito un colpo fatale che l’ha colpita alla testa.

Sono state le amiche della vittima, che non riuscivano a contattarla, a preoccuparsi, chiedendone il motivo al compagno della donna, Giuseppe Simoni. Proprio lui ha trovato la 59enne a terra e ha avvisato i soccorsi, che però si sono rivelati inutili.

La dinamica del tragico episodio è stata verificata dai carabinieri della compagnia di Salò e della stazione di Manerba. Chiariti i fatti, il magistrato ha rilasciato il nulla osta e la salma si trova nella sala del commiato del cimitero in vista del funerale in agenda per mercoledì 17 marzo alle 16 nella chiesa del paese.