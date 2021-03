Idro, 76enne muore travolto dal trattore: chi era la vittima

(red.) Si chiamava Attilio Gasparini l’uomo di 76 anni che ieri, lunedì 15 marzo, è rimasto vittima di un incidente in montagna a Idro, in Valsabbia, nel bresciano. Come hanno ricostruito i carabinieri di Idro e Vestone intervenuti sul posto, l’uomo, in pensione, avrebbe caricato un pesante pezzo di tronco a bordo del suo trattore. E durante i movimenti per disporlo meglio, il mezzo agricolo si sarebbe mosso travolgendo il 76enne rimasto incastrato tra lo stesso trattore e un albero contro il quale il veicolo era finito.

La prima a capire che c’era qualcosa che non andava era stata la moglie nel momento in cui non aveva visto rientrare il marito per pranzo. Così aveva allertato il figlio che ha fatto il tragico rinvenimento del padre. Chiamati i soccorsi, sul luogo, tra i boschi, sono giunte le ambulanze e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Accertata la dinamica, il magistrato ha disposto subito il nulla osta e restituito la salma dell’uomo alla famiglia per il funerale.