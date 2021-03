Grave incidente sull’autostrada A4, una vittima

(red.) Una persona ha perso la vita in un brutto incidente stradale verificatosi intorno alle 18 di questo martedì 16 marzo sull’autostrada A4 nel tratto tra i caselli di Brescia Est e Desenzano. Lo scontro che ha coinvolto alcuni mezzi pesanti è avvenuto sulla corsia in direzione Venezia. Per il momento non siamo in grado di fornirvi altri dettagli.

Sul posto, oltre alla Polizia, le squadre dei Vigili del fuoco di Brescia, due ambulanze e un’auto medica. Da Bergamo è anche decollata l’eliambulanza. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti.

Intorno alle 17 un po’ più avanti nello stesso tratto di autostrada, appena prima del casello di Desenzano, si era verificato un tamponamento fra tre autotreni. Ferito un autista rimasto incastrato tra le lamiere.