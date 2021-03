Salò, diventa virale la rissa all’esterno del supermercato

(red.) Una rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di venerdì nei pressi dell’ingresso del supermercato Italmark di piazzale Martiri della Libertà a Salò tra un giovane dominicano e un 66enne algerino già destinatario di un decreto di espulsione è diventato virale perché qualcuno l’ha ripresa lanciandola sui social.

Il teatro dello scontro è stato il portico davanti al negozio e non si conoscono le cause del litigio iniziato probabilmente con la richiesta di qualche moneta, proseguito con parole di troppo condite da spintoni e schiaffi, e conclusosi con i due litiganti che si rotolavano in terra avvinghiati con le mani dell’uno addosso all’altro.

Tra i molti spettatori presenti solo una persona ha tentato di separare i litiganti. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale di Salò, intervenuta poco dopo le 18,30 quando la scazzottata era già conclusa, i due sono stati identificati e l’algerino è stato portato al pronto soccorso per essere medicato.