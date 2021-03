Pian Camuno, pauroso schianto in serata: tre ragazzi feriti

(red.) E’ tornata percorribile solo sabato sera attorno alle 21 la via Valeriana appena fuori Pian Camuno dopo che intorno alle 19 tre ragazzi della frazione Beata sono usciti di strada in località Minolfa. I giovani, poco più che 20enni, si trovavano a bordo di una Fiat Punto che è sbandata schiantandosi contro un albero.

Ad avere la peggio è stato il 23enne sul sedile del passeggero, soccorso con l’eliambulanza decollata da Sondrio che lo ha trasferito all’ospedale Civile di Brescia in prognosi riservata: i medici non temono per la sua vita. Un 22enne è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale di Esine mentre il terzo passeggero, anche lui 23enne, ha riportato solo ferite lievi ed è stato medicato a Esine.

La Punto, diretta dalla Beata a Pian Camuno, è uscita di strada finendo contro un castagno e fermandosi contro un muretto dall’altro lato della via Valeriana dopo che il 23enne alla guida ha perso il controllo nell’affrontare una semicurva. E’ stato il conducente di un’altra automobile che stava passando a lanciare subito l’allarme.

Il ragazzo al volante e quello sul sedile posteriore sono riusciti a uscire da soli dai rottami del veicolo, per estrarre il giovane seduto accanto all’autista, invece, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco arrivati da Boario.

Le ragioni della sbandata sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Breno. La strada è stata interrotta per i soccorsi e per rimuovere l’auto incidentata.