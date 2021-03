Controlli in città e provincia per l’ultimo week end arancione

(red.) Pattuglie in azione durante il fine settimana nel centro di Brescia e in tutta la provincia per i controlli sugli assembramenti e le situazioni a rischio contagio per l’ultimo week end arancione prima dell’ingresso della Lombardia in zona rossa fino a dopo Pasquetta.

In città gli agenti della polizia locale si sono mossi nei parchi cittadini rimasti aperti (i più importanti sono stati chiusi dall’ordinanza del sindaco Emilio Del Bono) e tra le bancarelle del mercato del sabato mattina (solo prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici) o alle fermate della metropolitana e nei dintorni dei locali che hanno tenuto aperto.

Sabato la Locale di Brescia ha controllato circa 110 persone, multandone 22 per non aver indossato correttamente la mascherina o per assembramento vietato.

Nel pomeriggio di venerdì 12 una volante della Questura è intervenuta presso l’Osteria delle Rose per assembramenti all’esterno dell’attività. I poliziotti hanno accertato che i dipendenti permettevano la consumazione sul posto ai clienti. Per questo motivo sono stati multati sia i dipendenti che gli avventori applicando inoltre la sanzione della chiusura per 5 giorni al locale.

Sempre venerdì, nella notte gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento, all’interno del quale sono stati trovati 9 giovani che avevano organizzato una festa, tutti sanzionati per violazione della normativa Covid.

Sabato 13 febbraio gli agenti della Questura hanno sanzionato undici persone per violazione delle disposizioni anti contagio da Covid 19. La polizia si è concentrata in particolare sui quartieri Casazza e Mompiano, per prevenire i fenomeni di risse tra giovanissimi. Durante i controlli 11 ragazzi sono stati trovati assembrati senza rispettare il distanziamento sociale minimo prescritto dalla normativa vigente.

Sono state invece 53 le multe fatte dai carabinieri impegnati nella provincia. Alle quali vanno aggiunte le azioni della Polizia locale nei vari comuni, come i giovani multati nel parco di Bacco di Rezzato o i clienti sanzionati a Coccaglio all’esterno di un negozio di alimentari.