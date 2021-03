Ospitaletto, intervento dei vigili del fuoco in via Marconi

(red.) Un principio d’incendio all’interno di un appartamento in via Marconi a Ospitaletto è stato neutralizzato nel pomeriggio di questo sabato 13 marzo da una squadra del comando dei vigili del fuoco di Brescia. La tempestività dell’intervento – verificatosi introrno alle 14,20 – ha permesso di circoscrivere il rogo alla sola lavatrice e alle suppellettili adiacenti. Non si registrano feriti