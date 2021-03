Lumezzane, 20enne rifugiato aggredisce e rapina donna di 58 anni

(red.) Erano da poco trascorse le ore 15.30 di ieri, mercoledì 10 marzo, quando A.M.Z., ventenne ghanese nullafacente, pregiudicato e senza fissa dimora, ma con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari (rifugiato politico), ha deciso di aggredire a Lumezzane (in vicolo Dell’Ombra) una donna 58enne di origine moldava, per sottrarle la borsa e consentigli di appropriarsi di un bottino di circa 80 euro. La vittima, che nel tentativo di opporre resistenza è stata spintonata e fatta cadere a terra, è stata trasportata presso l’Ospedale di Gardone V.T. dove le è stato riscontrato un trauma cranico con una prognosi di guarigione di 7 giorni s.c..

Le immediate ricerche attivate da parte dei Carabinieri della Stazione di Lumezzane, allertati dopo la segnalazione al 112, hanno consentito di rintracciare in brevissimo tempo l’autore del fatto al quale, a seguito della perquisizione personale, gli son stati trovati nelle tasche gli 80 euro frutto della rapina precedentemente consumata. Arrestato ed associato presso la Casa circondariale di Brescia, nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Brescia dapprima ha convalidato l’arresto, disponendo il prosieguo della custodia cautelare in carcere, e successivamente con rito direttissimo ha emesso la condanna a 2 anni, 2 mesi e venti giorni di reclusione e multa di 415, pena così determinata dal rito del patteggiamento, da scontarsi in carcere. Attivate, di conseguenza, le procedure per la revoca dei benefici che hanno consentito il rilascio del permesso di soggiorno sul Territorio Nazionale.