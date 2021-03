Se lo sbirro fasullo incontra i poliziotti veri…denunciato 53enne

(red.) Aveva modificato la sua automobile per farla sembrare delle Forze dell’Ordine. Non solo, si era anche procurato una placca distintiva e un falso tesserino di riconoscimento del “Ministero della Difesa”.

E’ per questo che un 53enne italiano residente nel mantovano è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda, per possesso di segni distintivi in uso alle forze di polizia e di dispositivi supplementari di allarme.

Ad accorgersi del fatto sono stati i poliziotti del Commissariato di Desenzano del Garda che, durante lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione dei reati, nel transitare in Via Marconi a Desenzano, hanno notato un uomo che, accortosi della loro presenza, si è girato in modo repentino allontanandosi con la propria auto.

Gli agenti insospettitesi lo hanno immediatamente fermato per un controllo, effettuando, anche accertamenti sull’autovettura, che hanno evidenziato la presenza dei dispositivi di allarme in uso alle forze di Polizia. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un portadocumenti con falsa placca distintiva e falso tesserino.

Inoltre, all’interno della stessa auto i poliziotti hanno rinvenuto: un martello/coltello multiuso, uno storditore elettrico, un cacciavite e due chiavi inglesi per smontaggio oltre, ad un paio di manette in uso alle forze dell’ordine.