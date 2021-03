Ospitaletto, prostituzione nel centro massaggi: quattro denunciati

(red.) I carabinieri della Stazione di Ospitaletto hanno denunciato in stato di libertà per sfruttamento della prostituzione quattro cittadini di nazionalità cinese, due donne e due uomini, di età compresa tra i 29 ed i 49 anni. Gli incontri intimi venivano organizzati all’interno di un centro massaggi del paese, intestato ad uno degli indagati.

Gli altri complici avevano messo in piedi una struttura collaudata che si occupava di far arrivare le prostitute, anch’esse di nazionalità cinese, di alloggiarle, mantenerle e riscuoterne gli incassi.

L’autorità giudiziaria ha disposto anche la chiusura del locale. In attesa dell’avvio della fase dibattimentale sono in corso ulteriori accertamenti.