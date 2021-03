Artogne, schiacciato dalla pianta che sta tagliando: soccorso

(red.) Nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 marzo, i vigili del fuoco e i soccorritori sono stati impegnati a compiere un intervento in una zona impervia di Artogne, in Valcamonica, nel bresciano. Un uomo di 47 anni era in quel momento all’opera nel tagliare una pianta quando, all’improvviso, questa ha assunto una direzione contraria colpendo in pieno e schiacciandolo a terra.

Chi era con lui ha subito allertato il 112 facendo giungere sul posto anche l’elicottero, vista la zona complicata da raggiungere. L’uomo è stato imbarcato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale Civile di Brescia.