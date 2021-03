Brescia, caduta in Maddalena e malore in fabbrica: doppio intervento

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 7 marzo, i soccorritori sono stati impegnati in due interventi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro a Brescia. Il primo si è reso necessario intorno alle 14,30 per una donna di 61 anni che, muovendosi sul monte Maddalena, è scivolata. Lei stessa è riuscita ad allertare i soccorsi facendo muovere le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, oltre all’elicottero. E’ stata quindi caricata a bordo del velivolo in codice giallo verso la Poliambulanza di Brescia.

In ogni caso, le sue condizioni non sono ritenute gravi. Circa dieci minuti dopo i vigili del fuoco sono stati impegnati a compiere un intervento anche a San Polo, alla fabbrica Alfa Acciai. Intorno alle 14,45 un operaio di 49 anni è rimasto vittima di un malore mentre si trovava sopra una gru. Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Brescia che ha portato l’addetto in codice giallo alla Poliambulanza.