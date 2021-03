Brescia, Polizia locale sventa il suicidio di un anziano in via Piave

(red.) L’altra mattina, martedì 2 marzo, alcuni agenti della Polizia locale di Brescia si sono rivelati casualmente decisivi nell’evitare che un anziano residente in città perdesse la vita dopo aver tentato di suicidarsi. Dell’accaduto dà notizia il Giornale di Brescia. Gli agenti erano impegnati nel consegnare ai più anziani alcuni volantini informativi sulle istruzioni da mettere in pratica per evitare le truffe.

Così hanno raggiunto, nel loro itinerario, anche un 87enne residente in viale Piave. E qui hanno trovato una parente dell’uomo che non riusciva ad accedere all’appartamento e a mettersi in contatto con il congiunto. Sul luogo sono quindi giunti anche i vigili del fuoco che sono riusciti a farsi strada in casa trovando l’uomo a terra dopo aver ingerito dei farmaci e annunciando la sua volontà di togliersi la vita. Ma è stato salvato in tempo e condotto in ospedale.