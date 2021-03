Servizio al bar dopo le 18 e furto al market, sanzioni e arresti dai Cc

(red.) Nel corso dello stesso fine settimana, tra sabato 27 e domenica 28 febbraio, che ha visto due persone in Valcamonica, tra Capo di Ponte ed Esine, finire in manette per droga, i carabinieri della compagnia di Breno sono stati impegnati anche in altri interventi. Due titolari di bar a Breno ed Esine, per esempio, sono stati sanzionati perché servivano dopo le 18.

Un arresto, invece, ha interessato un 35enne albanese all’interno del centro commerciale Italmark di Pisogne. Un addetto alla vigilanza aveva fermato l’individuo sorpreso a rubare tra gli scaffali e a raggiungere le casse senza pagare. Il malvivente ha quindi spinto l’addetto e cercato di fuggire prima di essere bloccato dai militari che lo hanno arrestato per rapina impropria.