Rapina sul treno un ragazzo che il giorno dopo lo riconosce: in manette

(red.) Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia hanno fermato un 22enne originario del Gambia, accusato di aver rapinato un ragazzo italiano che viaggiava con lui su un treno diretto a Milano. Gli operatori della Polfer stavano controllando un giovane straniero in stazione quando sono stati avvicinati dall’italiano che ha riferito agli agenti di riconoscere il 22enne come uno degli autori della rapina da lui subita il giorno precedente e per la quale aveva già sporto denuncia.

Si trovavano insieme sul treno quando la vittima è stata avvicinata e colpita al volto per strappargli il marsupio e impadronirsi del portafoglio che conteneva 1.120 euro e la carta d’identità, di uno smartphone e del monopattino.

Gli agenti di Polizia, avuta la certezza del riconoscimento da parte della vittima, hanno sottoposto lo straniero a fermo di indiziato di delitto.

Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di droga ed è stato anche arrestato per spaccio di stupefacenti.