Coccaglio, fugge al posto di blocco. “Pensavo fossero due ubriachi”

(red.) Domenica sera 28 febbraio una donna di 35 anni residente a Crema è finita nei guai a Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, dopo essere fuggita a un posto di blocco. Dell’accaduto dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come il fatto sia avvenuto sulla provinciale 11 verso Chiari. Sul posto intorno all’ora del coprifuoco era presente una pattuglia della Polizia locale del Montorfano per verificare che gli automobilisti avessero un valido motivo per trovarsi in strada a quell’ora.

Proprio in quei minuti stava giungendo verso Chiari la 35enne che non si è fermata all’alt della municipale, rischiando addirittura di investire gli agenti. Subito dopo ha proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce. Dai dati della targa si è riusciti a identificare la giovane che ieri, lunedì 1 marzo, si è presentata al comando. Il motivo per cui non si era fermata? Ha detto di aver scambiato la Polizia con due pedoni ubriachi. Ha incassato quindi una denuncia e ne rischia un’altra per resistenza a pubblico ufficiale.