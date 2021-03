Verona, anche bresciani tra i denunciati a una festa abusiva

(red.) C’erano anche bresciani tra i partecipanti a una festa, ovviamente abusiva in questo periodo di restrizioni da coronavirus, organizzata in un bed and breakfast nel centro storico di Verona. L’appuntamento che si è svolto nelle ore precedenti a lunedì 1 marzo ha richiamato una decina di persone, oltre che dalla nostra provincia di Brescia, anche da quella di Padova e Bergamo.

La segnalazione ha mosso i carabinieri che sono riusciti a individuare i partecipanti nascosti sotto i letti e negli armadi. Per tutti sono scattate le denunce.