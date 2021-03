Minacce e spaccio di marijuana: arrestato 20enne in città

(red.) Un intervento per una lite tra automobilisti si trasforma in un arresto per spaccio e minaccia. Un giovane bresciano di 20 anni, C.O. le sue iniziali, in via F.lli Ugoni in città, ha litigato con una donna per futili motivi, minacciandola di morte. A quel punto è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha intercettato il ragazzo in piazza Vittoria.

Durante il controllo, il 20enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente e, nella successiva perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente nonché materiale atto al confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro (40 grammi di marijuana). Pertanto, C.O. bresciano, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e minaccia. Nella direttissima di questa mattina, l’arresto è stato convalidato.