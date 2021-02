Si cerca un escursionista 67enne disperso sulla Presolana

(red.) Sono in corso da venerdì sera le ricerche di un uomo di 67 anni non rientrato dopo un’escursione in Presolana. Aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire sulla cima della Presolana, ma il ritardo rispetto ai tempi previsti ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto.

Sul posto, impegnato nelle ricerche, in serata si è portato anche l’elisoccorso di Brescia di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), abilitato per il volo notturno. I tecnici della VI Delegazione Orobica hanno individuato delle tracce: mentre l’elisoccorso esplorava l’area dall’alto, le squadre hanno perlustrato la zona della Grotta dei Pagani fino alla cima.

Dalla mattinata di sabato a sostegno delle squadre del Cnsas Soccorso alpino che lavorano da terra, è sul posto l’elisoccorso di Bergamo.