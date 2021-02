Castelcovati, investe il rivale dopo la lite alla stazione di servizio

(red.) Ieri mattina, venerdì 26 febbraio, i carabinieri e altre forze dell’ordine insieme alle ambulanze sono stati impegnati a intervenire a una stazione di carburante in via Chiari a Castelcovati, nella bassa bresciana, a causa di un incidente. In particolare, una persona che era stata investita da un’auto. Ma in seguito si è scoperto che dietro quel fatto c’era molto altro. I due, di 36 e 39 anni, entrambi albanesi e pregiudicati per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, si sarebbero dati appuntamento alle 10,30 proprio al distributore, forse per un regolamento di conti.

Infatti, come hanno ripreso le telecamere di sorveglianza puntate sul posto, i due si sono subito aggrediti. A quel punto il gestore della stazione di servizio ha cercato di fare da paciere, per poi allertare le forze dell’ordine. Di fronte a quella situazione, uno dei due ha deciso di rientrare a piedi, non facendo però i conti con il fatto che l’altro fosse salito a bordo della propria auto investendo il pedone.

Sul posto sono quindi giunti i carabinieri della compagnia di Chiari insieme a due ambulanze e l’elicottero. L’uomo investito, inizialmente parso grave, è stato imbarcato sul velivolo verso l’ospedale Civile di Brescia, ma non è in pericolo di vita. Anche l’altro è finito in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione. Le posizioni dei due, soprattutto dell’investitore accusato di tentato omicidio, sono al vaglio dei militari.