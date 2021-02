Varese, ferisce il marito a coltellate dopo una lite: arrestata bresciana

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 26 febbraio una donna di 77 anni bresciana, ma residente con il marito da tempo in provincia di Varese, è stata arrestata dopo aver accoltellato proprio l’anziano coniuge di 81 anni. Lo scatto d’ira della donna, che già soffrirebbe di altri problemi, sarebbe avvenuto dopo una lite scoppiata per futili motivi.

In quella circostanza la donna avrebbe brandito un coltello colpendo il marito al collo. L’uomo in qualche modo è riuscito ad allertare i soccorsi ed è stato salvato. La moglie è stata arrestata per tentato omicidio ed ora è detenuta nel carcere di Como.