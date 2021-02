Coccaglio, caccia all’esibizionista che si masturba al parco

(red.) Le sue vittime preferite sono giovani madri e quelle che fanno attività fisica nel parco di Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano. Lui è un individuo che, anche in presenza di bambini, si lascia andare in atteggiamenti scabrosi calandosi i pantaloni e masturbandosi. L’ultimo episodio di questo genere, di cui dà notizia Bresciaoggi, si è verificato l’altro pomeriggio, mercoledì 24 febbraio.

Sul conto dell’uomo che commette quegli atti osceni in luogo pubblico si aggiungono ogni giorno delle segnalazioni al vaglio della Polizia locale del Montorfano e dei carabinieri della stazione di Cologne che però al momento non sono mai riusciti a risalire a lui. Attraverso le telecamere piazzate nella zona si conta di avere qualche dettaglio sull’esibizionista seriale.