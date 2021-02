Investito a Salò, Polizia locale rintraccia e denuncia il pirata della strada

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 24 febbraio, gli agenti bresciani della Polizia locale di Salò sono riusciti a risalire al pirata della strada che che il giorno precedente, martedì, aveva investito in auto un 18enne per poi darsi alla fuga. L’investitore è un 22enne residente a Brescia e che ieri è stato raggiunto dalla municipale la quale gli ha notificato il ritiro della patente verso la sospensione da 1 a 3 anni.

Ma è stato anche denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo un incidente con feriti. Vista la dinamica, rischia anche la reclusione da 6 mesi a tre anni. All’investitore si è arrivati raccogliendo le testimonianze e acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sulla zona. Per fortuna il pedone, che in quel momento stava attraversando la strada nei pressi della Torre dell’Orologio, aveva incassato solo lievi contusioni.