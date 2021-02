Condannato per furto aggravato, scorrazzava in Stazione: in manette

(red.) Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia hanno arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione per furto aggravato in concorso.

I poliziotti, durante i controlli in stazione, hanno identificato l’uomo a carico del quale è emerso un ordine di carcerazione emesso Tribunale di Roma, dovendo scontare una pena di 11 mesi e 15 giorni di reclusione.

La persona è stata ristretta nel carcere di Canton Mombello.