Aggressione a Desenzano, “sotto l’influsso di una stregoneria della mia ex-moglie”

(red.) Sembrava una mattinata soleggiata e tranquilla quella del 25 febbraio 2021 a Desenzano del Garda fino a quando un cittadino marocchino, D.S. 30 anni, ha interrotto la quiete della città lacustre. Verso le 8:30 di questa mattina, infatti, in zona Rivoltella di Desenzano del Garda, mentre camminava a piedi per le vie del centro, senza motivo, ha aggredito 3 passanti, una donna e due uomini da lui non conosciuti, anche con un taglierino, arrecando loro lesioni per la cura delle quali era necessario l’intervento di personale sanitario.

Per garantirsi la fuga, successivamente, il malvivente rubava una bicicletta per poi abbandonarla e continuare la sua fuga a piedi. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dall’Arma dei Carabinieri della locale Compagnia ed in particolar modo sono stati coinvolti diversi reparti per dare la caccia all’uomo che in pochi minuti aveva sconvolto la città di Desenzano. Sono stati impiegati militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazione di Desenzano e di Sirmione. Inoltre in supporto è giunta anche una squadra dell’Aliquota di Pronto Intervento (A.P.I.) della Compagnia di Brescia. In un breve lasso di tempo, i militari sono riusciti a creare un perimetro entro il quale condurre le ricerche. Infatti, nel giro di poche ore dal primo evento, D.S. è stato rintracciato e bloccato. I militari, pertanto, hanno condotto l’uomo in caserma e lo hanno dichiarato in arresto. L’uomo ha spiegato la condotta violenta tenuta perché, sotto l’influsso di energie maligne frutto di “stregonerie” della ex moglie.