Lonato, senza patente su moto non assicurata né revisionata

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 24 febbraio un uomo di 38 anni originario del Senegal è finito nei guai a Lonato del Garda, nel bresciano, dopo essere stato fermato a un posto di blocco da parte della Polizia locale di Calcinato. L’uomo si stava muovendo, come ormai faceva da due anni, in sella a una moto nonostante non avesse mai conseguito il patentino di guida.

Ma non solo, perché la due ruote non era nemmeno coperta dall’assicurazione e dalle revisione. Messo di fronte all’evidenza dei fatti, il 38enne è stato sanzionato con una multa di oltre 6 mila euro e si è anche visto sequestrare il mezzo. Incerta anche la posizione del senegalese che sarebbe stabile tra Lonato del Garda e Rimini.