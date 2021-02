Montichiari, sbronzo alla guida finisce fuori strada: veicolo confiscato

(red.) La scorsa settimana una pattuglia della polizia stradale di Montichiari è intervenuta per soccorrere un cittadino rumeno finito fuori strada. L’uomo, a causa della velocità elevata e del forte stato di ebrezza, ha perso il controllo del veicolo urtando contro il guard rail.

Trasportato all’Ospedale di Montichiari con lesioni lievi, al migrante è stato riscontrato un tasso alcolemico di 3,15 g/l. Per il conducente sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro del veicolo per la confisca e sanzione per la mancanza della cintura di sicurezza.