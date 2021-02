Limone, trovati resti di una donna. Forse è la turista scomparsa nel 2019

(red.) A quasi due anni di distanza dai fatti, potrebbe essere arrivato a una svolta il caso della scomparsa di una turista tedesca di 78 anni che nel maggio del 2019 era in vacanza con altri connazionali a Limone del Garda, nel bresciano. Il 29 maggio del 2019 l’anziana turista aveva lasciato in hotel documenti e bagagli avvisando la comitiva del fatto che sarebbe andata a fare una passeggiata.

Ma in seguito non era più tornata e facendo attivare un vasto schieramento di soccorsi attivi nelle ricerche. E dopo dieci giorni senza notizie erano state sospese. La svolta potrebbe essere arrivata l’altro giorno, domenica 21 febbraio, nel momento in cui un escursionista ha trovato in una zona impervia sopra Limone un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

E subito la mente è corsa proprio ad Heidi Strobel, la turista sparita nel nulla. Addosso non c’erano documenti, così si è reso necessario il trasferimento dei resti all’ospedale di Gavardo per tutti gli accertamenti del caso. Il fatto che i resti siano stati trovati a poca distanza dall’hotel dove la donna soggiornava fa presupporre che possa trattarsi proprio di lei.