Chiari: in manette per spaccio un pusher 38enne

(red.) Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Chiari hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo italiano classe 1983 mentre stava vendendo una dose di stupefacente. Poi il giovane è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di circa 5 grammi tra cocaina e hashish, distribuiti in nove piccole dosi, celate nell’incavo orale e all’interno delle scarpe.

Il pusher e il suo acquirente sono stati sanzionati anche per la violazione della normativa sulla pandemia che impone il coprifuoco nelle ore notturne. Stamattina l’arrestato è stato condotto davanti al magistrato per il rito direttissimo. Gli è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel suo comune di residenza.