Vede i carabinieri e inverte la marcia, preso pusher ad Alfianello

(red.) La Stazione Carabinieri di Pontevico ha tratto in arresto un alfianellese di 41 anni per detenzione ai fini di spaccio di 26 grammi di cocaina.

I militari della stazione bassaiola, nella serata di domenica 21 febbraio, durante servizio perlustrativo, hanno notato ad Alfianello un’autovettura BMW serie 1 che hanno sottoposto a un controllo di routine, avendo il conducente invertito la marcia repentinamente alla vista della pattuglia.

Fermato il veicolo, i carabinieri hanno constatato che alla guida vi era un soggetto quarantenne del luogo, noto per precedenti di polizia, e hanno deciso di svolgere una perquisizione personale e del veicolo e, in un secondo momento, anche dell’abitazione di Alfianello dell’individuo. I controlli hanno portato al rinvenimento di 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Tratto in arresto, stamane il GIP di Brescia ha convalidato il provvedimento, condannando l’uomo, al termine del giudizio per direttissima, ad 8 mesi di reclusione e 1000 euro di multa.