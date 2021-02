Saviore dell’Adamello, vandali si accaniscono contro il centro sportivo

(red.) Saviore dell’Adamello, in Valcamonica, nel bresciano, è stato teatro nei giorni precedenti a lunedì 22 febbraio di una serie di episodi di vandalismo di cui dà notizia il Giornale di Brescia. In particolare, a finire nel mirino dei gruppi è stato il centro sportivo del paese dove qualcuno si è “divertito” a mettere in azione tutta la propria furia.

Una panchina è stata danneggiata e persino data alle fiamme, ma si parla anche di cestini dei rifiuti ribaltati e spazzatura riversa a terra. Infine, è stato messo fuori uso anche il defibrillatore presente come presidio di assistenza sul posto in caso di bisogno.