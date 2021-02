Castegnato, usano la ruspa per scassinare il distributore

(red.) I residenti della zona di via Franchi a Castegnato sono stati svegliati da un boato e da altri forti rumori provenienti dalla strada. Cos’era successo? Una banda di ladri, almeno tre stando a qualche testimonianza, ha usato una ruspa per dare l’assalto al distributore della benzina Ip.

Erano circa le 3 della notte tra sabato e domenica 21 febbraio quando i malviventi, forse dopo aver cercato invano di scassinare la colonnina che dopo l’immissione del denaro dà il via all’erogazione della benzina, hanno trovato un sistema più efficace. Per portare a termine il colpo notturno hanno prelevato dal vicino cantiere l’escavatrice e con quella hanno sradicato la colonnina, dalla quale sono riusciti a prelevare i soldi in contanti. Poi sono fuggiti in macchina.

L’ammontare del bottino non è stato ancora reso noto. Quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Chiari i ladri erano spariti, erano però rimasti i danni ingenti provocati al distributore dalla ruspa. Forse saranno le immagini delle telecamere di sicurezza a fornire qualche traccia agli investigatori.