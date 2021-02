Pontevico, guida auto con una patente falsa: sanzione e denuncia

(red.) Un 60enne egiziano con cittadinanza italiana e residente da tempo a Pontevico, nella bassa bresciana al confine con il cremonese, è finito nei guai dopo essere stato sorpreso a guidare con una patente falsa. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia locale che lo hanno fermato in auto per un consueto controllo. Così hanno scoperto che l’automobilista continuava a circolare da quattro anni usando il documento falso.

L’uomo aveva con sé una patente di tipo internazionale di origine serba, ma mai convertita in quella europea riconosciuta nonostante abitasse da tempo in zona. Da un accertamento con l’ufficio falsi documentali si è poi capito che si trattava di un falso. La patente farlocca è stata quindi sequestrata, il suo veicolo soggetto a fermo amministrativo per tre mesi, scattata una denuncia per l’uso del documento falso, oltre a una sanzione di 5 mila euro.