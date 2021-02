Con la marijuana sul treno, arrestato pusher con 100 grammi

(red.) Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia hanno arrestato uno migrante, pluripregiudicato di 22 anni, per spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, durante un servizio a bordo di un treno, tra le stazioni ferroviarie di Brescia e Desenzano del Garda, hanno identificato un giovane dal quale proveniva un forte odore di “erba”. Gli Agenti, insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo. Il giovane, è stato quindi trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana. Pertanto è stato tratto in arresto, con successiva convalida, e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.