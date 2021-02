Carte clonate, truffe informatiche e di immigrazione: 2 bresciani in vetta

(red.) Non solo frodi informatiche, ma anche meccanismi illegali connessi all’immigrazione. Ieri, mercoledì 17 febbraio, al comando provinciale dei carabinieri di Brescia sono stati presentati i dettagli dell’operazione che ha portato a emettere nove ordinanze di custodia cautelare tra Brescia e Milano. E si è anche scoperto il meccanismo che ha visto la presunta associazione a delinquere entrare in campo dallo scorso gennaio 2019 fino a giugno del 2020. Attraverso una falsa mail venivano informati diversi cittadini – le vittime – del fatto che i loro indirizzi di posta elettronica certificata stavano per scadere. Così molti hanno risposto, di fatto fornendo le proprie credenziali.

In questo modo la banda è riuscita a impossessarsi di circa un milione di euro prelevandoli dai conti correnti delle 200 persone ignare e addirittura di 10 mila euro in un caso. Questo denaro sarebbe poi stato speso attraverso acquisti online di cellulari, televisori, computer e altri strumenti. Questa stessa merce veniva poi ceduta a prestanome e aziende inventate per rimettere in vendita i prodotti a prezzi bassi tra Brescia e Milano. Mentre altro denaro finiva su conti correnti aperti all’estero, tra Croazia e Paesi Bassi. I carabinieri, tramite la procura di Brescia che ha indagato, sono riusciti a notificare otto dei nove arresti (uno è ricercato), di cui cinque in carcere e quattro ai domiciliari.

40 sono gli indagati in tutto nell’ambito della presunta associazione finalizzata a commettere delitti informatici e autoriciclaggio. Secondo l’accusa, a capo di tutto ci sarebbero due bresciani, mentre si è scoperto che due dei componenti percepivano il reddito di cittadinanza senza averne titolo. L’operazione di ieri ha portato anche al sequestro di 60 cellulari, 5 orologi, 20 tablet, 11 computer, 37 televisori e una Mercedes del valore totale di 200 mila euro e dati ai titolari dei conti correnti rimasti vittime. Ma come detto, non si parla solo di frodi informatiche. La banda, infatti, era riuscita a reclutare finti datori di lavoro pagando dai 3 ai 5 mila euro per consentire di far ottenere il permesso di soggiorno a circa venti cittadini stranieri. Peccato che uno degli indirizzi delle presunte aziende di lavoro portasse al carcere di Canton Mombello a Brescia.