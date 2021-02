Ghedi, ladri di notte nelle scuole. Portati via anche computer

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 11 febbraio la comunità bresciana di Ghedi è stata interessata da una serie di episodi di furto all’interno delle scuole del paese bassaiolo. In azione nell’arco di pochi giorni, come scrive il Giornale di Brescia, è una banda che prende di mira soprattutto le monete all’interno dei distributori automatici, ma non solo.

Due colpi erano avvenuti in una notte alla scuola superiore “Capirola” e all’asilo, altrettanti in una notte tra lo stesso istituto superiore e la scuola media e l’ultimo in ordine di tempo tra martedì 9 e ieri, mercoledì 10 febbraio. In questo caso i malviventi hanno preso di mira la scuola elementare rubando sette computer collegati alle lavagne interattive indispensabili per le lezioni.