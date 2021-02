Lonato, rifiutano ai clienti la consumazione dopo le 18: aggrediti

(red.) Dallo scorso sabato sera 6 febbraio i carabinieri bresciani della compagnia di Desenzano del Garda stanno indagando per risalire a due persone che hanno aggredito in quella sera i coniugi titolari di una birreria a Lonato. Era successo al “7 Heaven” di via Santuario quando, dopo le 18, erano entrati due clienti già alticci.

A quel punto hanno chiesto che fosse servita loro la consumazione, ma i titolari, applicando alla norma il divieto di servizio dopo le 18, hanno rifiutato. E’ stato quello il momento in cui i due clienti si sono scagliati prima mollando pugni all’uomo, poi spingendo a terra la moglie. Subito dopo sono fuggiti mentre i titolari non hanno potuto fare altro che denunciare l’aggressione ai militari. I due sono ancora ricercati.