Montichiari, tenta di strangolare la madre al bar: 22enne arrestato

(red.) L’altro giorno, giovedì 4 febbraio, i carabinieri bresciani della stazione di Montichiari e quelli della compagnia di Desenzano del Garda sono stati chiamati a compiere un intervento in un bar presente in una stazione di servizio lungo la provinciale 567 di Montichiari, nella bassa bresciana. Al loro arrivo, alcuni testimoni che li avevano allertato hanno detto loro che un ragazzo di 22 anni aveva tentato di strangolare la 47enne titolare del locale.

E dagli accertamenti si è scoperto che il giovane era proprio il figlio della donna. Questa ha avuto bisogno di essere trasferita in ospedale per essere medicata, mentre il figlio ieri, venerdì 5, ha ricevuto a casa a Calcinato la visita dei militari che lo hanno arrestato. Si è scoperto che quella violenza non era stata il primo caso, ma uno di una lunga serie.

Quello dell’altro giorno era solo l’ultimo episodio di una serie di maltrattamenti in famiglia che hanno fatto disporre il trasferimento in carcere del giovane in attesa della convalida da parte del giudice. Vista la situazione, i carabinieri hanno anche attivato la procedura di Codice rosso.