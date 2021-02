Milioni di articoli casalinghi con falso “Made in Italy”. Anche nel bresciano

(red.) Milioni di articoli casalinghi in vendita sugli scaffali dei negozi e riportanti il logo di “Made in Italy”, ma in realtà realizzati in Asia e importati in Italia. Lo hanno scoperto gli agenti della Guardia di Finanza di Torino che hanno sequestrato in queste ore intorno a venerdì 5 febbraio oltre 6 milioni di articoli per la casa. L’operazione, coordinata dalla procura di Torino, è iniziata nei giorni scorsi quando i finanzieri avevano notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, articoli per la casa reclamizzati come prodotti di origine italiana, nonostante fossero stati interamente realizzati in Asia.

Lo sviluppo delle indagini ha portato i militari ad individuare quattro depositi nelle province di Brescia, Salerno e Bari dove c’erano diversi oggetti tra coltelli e altre posate, ma anche cavatappi, colini, mestoli, cucchiaini, pentole e coperchi, tutti sequestrati a carico di due imprenditori. Il modus operandi adottato prevedeva che la merce importata venisse presentata in dogana come materia prima e suscettibile di ulteriori fasi di lavorazione, circostanza che ne avrebbe giustificato, poi, l’origine italiana.

In realtà, i beni erano già da considerarsi prodotti finiti e non etichettabili con i simboli tipici dell’italianità. Contrabbando aggravato e frode in commercio sono le accuse rivolte ai due imprenditori denunciati all’autorità giudiziaria.