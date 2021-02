Spaccio di cocaina a Lumezzane, carabinieri arrestano 47enne

(red.) Continua senza sosta l’attività di contrasto alle illecite attività di spaccio dei Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia, in particolare nel comune di Lumezzane, dove l’elevata richiesta alimenta la presenza di nuovi pusher che non tardano, però, ad essere individuati dai militari dell’Arma.

Ed è proprio a Lumezzane che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile triumplini hanno fermato e successivamente arrestato un valgobbino 47enne, incensurato, che aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio al minuto presso il proprio domicilio. La processione dei vari clienti aveva attirato l’attenzione dei Carabinieri che, di conseguenza, hanno iniziato a monitorare i movimenti del soggetto.

Nella circostanza i militari che hanno eseguito l’arresto, dopo aver fermato un potenziale acquirente che proveniva dal luogo monitorato con in tasca cocaina appena acquistata, hanno fatto irruzione nell’abitazione del soggetto e hanno eseguito una perquisizione approfondita. Nel complesso sono state rinvenute una quindicina di dosi già pronte per essere cedute ai suoi clienti fidelizzati che, non rendendosi conto su quanto stava accadendo, durante le fasi dell’intervento dei carabinieri, hanno continuato a recarsi a casa dello spacciatore per effettuare i loro acquisti. Proprio per questo cinque persone sono state identificate in meno di un’ora e mezza. Questa mattina l’individuo è stato condotto dinanzi il giudice del Tribunale di Brescia che, convalidando il suo arresto, con rito direttissimo lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 1000 euro di multa (pena sospesa).