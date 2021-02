Flero, in azione in pochi giorni topi notturni di auto e furgoni

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 4 febbraio il paese di Flero, nell’hinterland bresciano, è finito nel mirino di diversi malviventi che puntano a colpire anche i furgoni. Ne dà notizia Bresciaoggi segnalando come da domenica sera 31 gennaio siano stati quattro i mezzi “visitati” dai ladri.

L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato l’altra sera, martedì 2, con il vetro rotto di un’auto di un artigiano dalla quale sono spariti arnesi per qualche centinaio di euro. Un altro misfatto è avvenuto domenica notte ai danni di un furgone dal quale i malviventi hanno portato via altri attrezzi e materiali. Episodio simile anche contro un altro van, ma in tutti i casi sono stati maggiori i danni che non il maltolto.