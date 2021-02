Punta Almana, Cnsas e vigili del fuoco recuperano escursionisti persi

(red.) Dopo la tragedia di Angolo Terme, ieri sera, domenica 31 gennaio, i tecnici del Soccorso alpino sono stati chiamati a compiere un altro intervento per cercare tre escursionisti che avevano perso l’orientamento nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. I tre, insieme al loro cane, avevano parcheggiato le loro auto in un’area di sosta di Portole per poi avventurarsi lungo i sentieri raggiungendo la croce della Punta Almana.

Ma al momento del ritorno hanno smarrito la strada corretta che li avrebbe riportati a valle. A quel punto, prima delle 20, hanno allertato i soccorsi mobilitando i tecnici della V Delegazione bresciana del Soccorso alpino della stazione di Breno.

La comitiva era in buone condizioni e ha trovato un luogo dove rifugiarsi, non riuscendo a fornire elementi dettagliati sulla propria posizione. A tarda sera, dopo le 23, sfruttando il gps e grazie anche all’aiuto dei vigili del fuoco si è riusciti a recuperare gli escursionisti e a riportarli a valle.