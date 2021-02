Manerbio, cade da scala in cascina. 67enne soccorso in volo

(red.) Questa mattina, lunedì 1 febbraio, un uomo di 67 anni è rimasto vittima di una caduta dalla scala mentre si trovava all’interno della cascina Fedrizze a Manerbio, nella bassa bresciana. Le cause della caduta sono ancora al vaglio – forse un malore – mentre il malcapitato sembra che a quell’ora, dopo le 10, stesse lavorando nella struttura agricola.

Dopo l’infortunio, in qualche modo si sono riusciti ad allertare i soccorsi facendo intervenire sul posto l’automedica, un’ambulanza e anche l’elicottero. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova e i tecnici dell’Asst del Garda per ricostruire la dinamica. L’uomo è stato imbarcato a bordo del velivolo e trasportato in codice rosso verso la Poliambulanza di Brescia. Ma sembra che le sue condizioni non siano tali da destare pericolo di vita.