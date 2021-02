Gardone Riviera, denunciato bracconiere vicino al Vittoriale

(red.) E’ l’ennesima operazione contro il bracconaggio quella messa in campo ieri mattina, domenica 31 gennaio, poco al di sopra del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Ad avere i primi sospetti è stata una guardia venatoria di Legambiente che l’altra mattina, sabato 30, ha notato alcune sponde usate per sostenere delle reti da uccellagione. E ieri si sono mossi anche i carabinieri forestali di Salò che hanno pizzicato in flagrante il bracconiere.

Si tratta di un 50enne residente in paese e che stava piazzando una serie di reti illegali per la caccia. In tutto, tra quelle che aveva con sé e altre nella propria abitazione, i forestali ne hanno contate 27. Non solo, perché sono anche stati sequestrati 139 uccelli, di cui la maggior parte protetti e altri, vivi o morti, bloccati tra i tramagli. L’uomo ha quindi incassato una denuncia per furto aggravato contro il patrimonio indisponibile dello Stato.