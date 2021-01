Rovato, auto non si ferma all’alt e scatta inseguimento: 3 arrestati

(red.) Nella tarda mattina di giovedì 28 gennaio le vie intorno a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, sono state teatro di inseguimenti e colpi di pistola per la presenza di un’auto che non si era fermata a un posto di blocco. Dei fatti dà notizia Bresciaoggi segnalando come una Toyota Rav con a bordo tre persone stava uscendo dal parcheggio di un negozio e non si è fermata all’alt dei carabinieri in uno dei consueti posti di blocco sul posto.

A quel punto è partito l’inseguimento, con l’auto che ha percorso la rotonda Bonomelli per poi essere abbandonata e con i tre che sono saliti a bordo di un altro mezzo. Anche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari si sono mossi in una situazione in cui non sono mancati nemmeno gli spari. Alla fine i tre sono stati bloccati e condotti in caserma.

Sull’auto non c’era nulla di sospetto e nessuno del trio ha voluto dire il perché non si fossero fermati all’alt. A finire nei guai sono stati una 29enne nomade di stanza in un campo di Roncadelle e due uomini residenti a Orzivecchi. Tutti e tre sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale: uno di loro, con precedenti, ha ricevuto i domiciliari e gli altri due l’obbligo di dimora nel proprio paese di residenza.