Lonato, progetto Savager fa sequestrare altra discarica abusiva

(red.) All’alba di ieri, venerdì 29 gennaio, l’Arpa di Brescia con gli agenti di Polizia giudiziaria dei carabinieri forestali di Salò e i vigili del fuoco sono stati impegnati in un blitz all’interno di un’area a Lonato del Garda, nel bresciano. La missione, legata alle attività del Nucleo Ambiente istituito dalla prefettura di Brescia, ha portato al sequestro del terreno di circa 4 mila metri quadrati e dove erano presenti in modo abusivo rifiuti per 3 mila metri cubi.

E’ un altro dei blitz scattato dopo aver analizzato le immagini satellitari del progetto Savager con cui identificare in provincia la presenza di discariche illegali. In quell’area, di proprietà di una società in liquidazione, sono stati trovati camion, moto, mezzi agricoli, rottami di vario materiale e un escavatore, tutti abbandonati e in stato di degrado.

Ma non solo, perché c’erano anche diverse bombole a gas che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza. L’operazione di ieri mattina è l’ennesima nell’ambito dell’attività messa in campo contro le discariche difficili da trovare a prima vista in provincia.