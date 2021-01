Brescia, aggredisce controllore metro che gli chiede biglietto: denunciato

(red.) Nella mattina di ieri, giovedì 28 gennaio, una Volante della questura di Brescia ha raggiunto la stazione della metropolitana Bresciadue, in via Cefalonia, rispondendo a un’allerta lanciata dalla centrale di comando del metrobus. In quei frangenti si è scoperto che un 24enne di origine sudamericana, regolare e residente in città, aveva iniziato ad alzare la voce per poi spingere un’addetta 39enne al controllo dei biglietti che gli aveva chiesto il titolo di viaggio.

Tanto che la stessa donna è finita a terra sbattendo la testa. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha soccorso l’addetta, mentre l’aggressore è stato portato in questura dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.