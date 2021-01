Fermato autista con patente polacca e documento rumeno (falsi)

(red.) Non è scattato solo il verbale, ma anche una denuncia per un cittadino moldavo residente a Brescia. Una pattuglia del distaccamento della Polizia stradale di Montichiari ha fermato un veicolo commerciale e agli agenti l’autista ha mostrato una patente di guida polacca accompagnata da un documento d’identità rumeno valido per l’espatrio.

Insospettiti, i poliziotti hanno portato l’uomo negli uffici della Polstrada per verificare i documenti, effettuando più approfonditi accertamenti. La risposta del Centro di cooperazione internazionale ha tolto ogni dubbio: entrambi i documenti erano falsi. Il cittadino moldavo è stato denunciato, condannato dal tribunale ed espulso dall’Italia.



Nella settimana dal 18 al 24 gennaio 2021 la Polizia stradale di Brescia ha effettuato numerosi controlli coinvolgendo 269 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 137 in autostrada e 132 sulla viabilità ordinaria che hanno controllato 1087 veicoli e 1194 persone.

1706 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 2270 punti decurtati; le patenti ritirate sono state 11, le carte di circolazione 14, sono stati effettuati n. 7 sequestri di veicoli e n. 6 fermi amministrativi.

Nello stesso periodo sono state contestate 10 violazioni per eccesso di velocità e 10 violazioni per velocità pericolosa, in particolare 59 persone sono state sanzionate per l’uso del telefonino alla guida e 40 violazioni per il mancato o non corretto uso dei sistemi di ritenuta, 3 persone sanzionate per la violazione misure restrittive in materia di mobilità non rispettando le limitazioni del Dpcm Covid-19.

L’attività infortunistica complessiva ha riguardato 16 incidenti: 9 con feriti e 7 con soli danni a cose.